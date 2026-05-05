El cine argentino estará presente en Cannes con una película de 1957

A falta de títulos en las competencias oficiales de este año y como ocurrió en 2024, el cine argentino tendrá un único momento de gran protagonismo en el inminente Festival de Cannes gracias al rescate de un clásico.

La copia restaurada de La casa del ángel (1957), de Leopoldo Torre Nilsson, fue seleccionada dentro de la programación de este año de Cannes Classics, la sección del festival consagrada desde hace dos décadas a recuperar títulos históricos de todas las épocas del cine. Por primera vez se exhibirá en público esta versión en 4K cuya restauración estuvo a cargo de la Sociedad por la Restauración Audiovisual, el sello Latam Classics (dedicado a promover en el circuito internacional los clásicos recuperados del cine de América Latina) y el laboratorio Cubic, con el apoyo del programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño.

Elsa Daniel y Alejandro Rey en una escena de La casa del ángel redes

“De todas las películas que hizo Torre Nilsson, La casa del ángel es un título fundacional en todo sentido. Estamos muy felices de volver a Cannes Classics, en parte porque nos costó mucho recuperar el negativo original. En su momento se envió a Bolonia para que la restauraran los especialistas de L’Immagine Ritrovata, pero por distintas razones no se pudo hacer allá. Afortunadamente la Cancillería nos ayudó y pudimos traerlo de vuelta”, comentó a LA NACION Luis Alberto Scalella, presidente de Argentina Sono Film y supervisor del trabajo de restauración.

La copia que se verá por primera vez en Cannes (y que en fecha a confirmar también será exhibida en nuestro país) es el resultado de la restauración del negativo original en 35mm y en blanco y negro y un internegativo de primera generación (también en 35mm), ambos conservados en el archivo de Argentina Sono Film, y de una copia en celuloide en 35mm que estaba disponible en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Fernando Madedo y Luis Scalella en el momento de la presentación en 2024 de la copia restaurada de Rosaura a las diez en Cannes; ahora vuelven al mismo escenario con el rescate de La casa del ángel

Scalella, que también es presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, encabezará la presentación en Cannes (el día y la hora se anunciarán este jueves junto con el resto del calendario del festival) junto con Fernando Madedo, presidente de la Sociedad por la Restauración Audiovisual y coordinador de todo el trabajo de restauración.

El rescate de La casa del ángel se produce dos años exactos después de que Madedo y Scalella hicieran lo mismo (también dentro del mismo escenario de Cannes Classics) con otro gran título histórico del cine argentino, Rosaura a las diez (1958), de Mario Soffici. Pero en este caso la conexión con el festival de cine más importante del año es todavía más directa ya que La casa del ángel formó parte en 1957 de la sección oficial de Cannes. El estreno mundial en competencia de la película se produjo el 17 de mayo de ese año y convirtió a Torre Nilsson en el realizador argentino con más reconocimiento internacional de ese tiempo.

Elsa Daniel, protagonista del clásico argentino restaurado que llega al festival más importante del mundo redes

La casa del ángel también marcó el comienzo de la relación entre Torre Nilsson y la obra de la escritora Beatriz Guido, que luego se convertiría en su compañera definitiva. Guido publicó la novela homónima en 1954 y tres años después la adaptó al cine junto con el realizador y Martín Rodríguez Mentasti. Fue protagonizada por Elsa Daniel y Lautaro Murúa, acompañados por Bárbara Mujica, Guillermo Battaglia, Berta Ortegosa, Yordana Fain y Alejandro Rey.

Situada en la Argentina durante la década de 1920 y narrada con un estilo cercano al expresionismo, la película explora temas como la pérdida de la inocencia, la realidad deformada por la memoria, la férrea educación de los jóvenes de entonces (llena de tabúes y represiones varias) y la mirada prejuiciosa hacia las mujeres.

Beatriz Guido y Leopoldo Torre Nilsson https://www.cultura.gob.ar - Archivo

La programación 2026 de Cannes Classics incluye, además de La casa del ángel, un total de 23 largometrajes, entre los cuales se destacan las copias restauradas de El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro; Sierra de Teruel (1938), de André Malraux; El hombre de hierro (1981), de Andrzej Wajda; Los demonios (1971), de Ken Russell; Dos mujeres (1960), de Vittorio de Sica; El extraño (1946), de Orson Welles y El inocente (1976), de Luchino Visconti.

El Festival de Cannes 2026 se desarrollará entre el 12 y el 26 de mayo.