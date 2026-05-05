Una fábrica automotriz frenará su producción por cuatro semanas entre mayo y julio

La planta de El Palomar de Stellantis, donde se producen los Peugeot 208 y 2008, tendrá dos paradas programadas en los próximos meses, según pudo averiguar LA NACION y confirmaron desde la terminal. El objetivo de las mismas es “readecuar la demanda y el stock necesario para exportación y consumo interno”.

La primera será del 25 de mayo al 7 de junio, mientras que la segunda será del 13 julio al 26 julio, según se comunicó a sus autopartistas. La medida del grupo automotor llega luego de haber reducido uno de los turnos de producción y comenzado con un proceso de retiros voluntarios este año.

La principal razón de la caída de la demanda se encuentra en la disminución en las exportaciones de estos modelos hacia Brasil. Actualmente, aproximadamente un 60% de la producción es para el mercado interno y un 40% se exporta.

Un 60% de la producción de la planta de El Palomar es para el mercado interno y un 40% se exporta

En ese contexto, el pedido de unidades por parte del país vecino, principal destino de exportación y el mercado más importante de Latinoamérica, cayó abruptamente el año pasado y continúa con cifras inferiores a las que venía manejando la compañía.

En 2025, la exportación del Peugeot 208 a este país pasó de 17.000 a 9809 unidades, mientras que el SUV 2008 tuvo un leve crecimiento. El panorama local es otro, considerando que el año pasado se patentaron 29.092 unidades del 208 (un 5% de participación sobre todo el mercado) y unas 15.347 del 2008 (un 2,6%, respectivamente).

Stellantis fabrica los Peugeot 208 y 2008 híbridos destinados al mercado brasileño

Este año sus cifras se mantuvieron estables, ya que el hatchback del león ya lleva patentadas 9033 unidades (4,7% de market share) y el SUV unas 4428 (2,3%). Una muestra que las paradas de planta no encuentran justificación en la demanda del mercado local.

Las unidades que se destinan al mercado brasileño cuentan con motorizaciones híbridas flex fuel, y consultados por este medio, desde la automotriz confirmaron que la producción de las versiones híbridas no enchufables de estos modelos para la Argentina se postergó —originalmente se iba a llevar adelante este año— pero que no está cancelada.

Se postergó la llegada de la fabricación de las variantes híbridas del 208 y 2008 para la Argentina

Como parte del reordenamiento productivo, también dejarán de producir los utilitarios Partner y Berlingo, consecuencia de un fin de ciclo que la compañía ya había anunciado hace tiempo como resultado de su bajo flujo de ventas.

Desde la industria atribuyen estas situaciones, que no son propias de una sola marca, al aumento de los vehículos chinos en Brasil y el desafío de la competitividad local, donde el peso de la cadena impositiva genera dificultades para competir con otros mercados.

La terminal deja de producir los utilitarios Partner y Berlingo

Un vehículo producido en la Argentina y exportado al exterior carga con alrededor de un 12% de impuestos, un porcentaje que surge de tributos nacionales —3% por débitos y créditos y 2% por derechos de exportación, que se están analizando eliminar—, un 7% provincial por Ingresos Brutos y cerca de un 3% adicional en tasas municipales.