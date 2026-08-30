SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CALDARA, Norma, q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - Julio Piumato y la comisión directiva nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación despedimos con inmenso dolor a nuestra querida compañera Norma. Reconocemos en vos a quien lo dio todo por la UEJN, tu compromiso y entrega quedarán por siempre en la memoria de nuestra organización y de todos los que te conocimos y compartimos tantos momentos. Tu nombre vivirá en cada lucha y en las conquistas logradas para la grandeza de la Unión. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este triste momento y elevamos una oración por su eterno descanso. Invitamos a despedirla hoy, de 14 a 22 hs., en Casa Zuccotti, Thames 1164.

Avisos fúnebres

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