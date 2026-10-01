1
CAMINO, Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CAMINO, Carlos. - Con mucho pesar, el Consorcio de Propietarios Av. Figueroa Alcorta 3602 comunica el fallecimiento del señor Carlos Camino, y hace llegar sus más sinceras condolencias a sus familiares y allegados.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
- 3
La cifra millonaria que pagará YPF por Ganancias y qué pasará con la nafta
- 4
Pánico en un vuelo de Flydubai: Israel denuncia que un piloto quiso estrellar el avión y apunta a un intento de ataque jihadista