SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAMINO, Carlos. - Con mucho pesar, el Consorcio de Propietarios Av. Figueroa Alcorta 3602 comunica el fallecimiento del señor Carlos Camino, y hace llegar sus más sinceras condolencias a sus familiares y allegados.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa