SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPBELL, Alejandro. - Carmen y Mario Pierucci y todos sus hijos despiden al querido Jimmy con mucha pena y abrazan fuertemente a María Loreto y a las chicas.

✝ CAMPBELL, Alejandro D. (Jimmy) q.e.p.d. - Jorge Dodero, sus hijos Agustina y Sebastián, Marcos y Kate, Paul y Lu, y sus nietos Tatiana y Milo Torralva despiden a Jimmy y acompañan con muchísimo cariño a toda la familia Campbell.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa