1
CAMUYRANO, Augusto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CAMUYRANO, Augusto. - Su consuegra Norah Zanola, hija Benerice González Echegaray, yerno Fabio Agrippino y nietos acompañan a Celina y familia.
✝ CAMUYRANO, Augusto, q.e.p.d. - Los García-Roméu y Galarza acompañan a Celina y a toda la familia de Augusto con mucho cariño, y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La Justicia anuló un testamento de una mujer de 82 años porque tenía deterioro cognitivo
- 3
Un barrio argentino figura entre los “más cool” del mundo, según los ingleses
- 4
Avanzan dos frentes que provocarán ráfagas fuertes de más de 80 km/h, temperaturas de hasta 29°C, inestabilidad y tormentas: las zonas afectadas