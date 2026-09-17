SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAMUYRANO, Augusto. - Su consuegra Norah Zanola, hija Benerice González Echegaray, yerno Fabio Agrippino y nietos acompañan a Celina y familia.

✝ CAMUYRANO, Augusto, q.e.p.d. - Los García-Roméu y Galarza acompañan a Celina y a toda la familia de Augusto con mucho cariño, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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