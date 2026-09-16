Avanzan dos frentes que provocarán ráfagas fuertes de más de 80 km/h, temperaturas de hasta 29°C, inestabilidad y tormentas: las zonas afectadas

Dos frentes fríos avanzarán sobre la Patagonia durante los próximos días y provocarán ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, precipitaciones e inestabilidad. Entre ambos sistemas habrá una breve pausa, aunque luego volverán a intensificarse las condiciones adversas.

El primer frente atravesará la región este miércoles, con el viento como principal fenómeno. Después de una jornada de transición, el segundo sistema ingresará desde el océano Pacífico durante el viernes y estará acompañado por temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año en el norte patagónico, donde las máximas podrían alcanzar los 29°C.

Pronostico del tiempo

El primer frente provocará ráfagas de más de 80 km/h

Según informó Meteored, la Patagonia quedará este miércoles bajo la influencia de un frente frío que ingresará desde Chile y avanzará hacia el este. Si bien no se esperan precipitaciones generalizadas, el sistema provocará un marcado incremento del viento sobre una extensa franja de la región.

Las ráfagas más intensas afectarán al norte de Santa Cruz, gran parte de Chubut, el sur de Río Negro y algunos sectores cercanos a la cordillera de Neuquén. En esas zonas, podrían superar localmente los 80 kilómetros por hora.

Antes del pasaje frontal también se intensificarán los vientos provenientes del noroeste sobre Península Valdés, el golfo San Matías y el noreste de Río Negro.

Las precipitaciones, en tanto, serán más acotadas y se concentrarán principalmente en la cordillera de Santa Cruz, donde podrán presentarse lluvias y nevadas, además de algunos chaparrones en sectores del extremo sur.

La jornada estará marcada, además, por un importante contraste térmico entre las distintas ciudades patagónicas. Mientras que Ushuaia tendrá una temperatura cercana a los 3°C, Trelew alcanzará aproximadamente los 19°C. En Neuquén y Rincón de los Sauces, las máximas llegarán a los 23°C, bajo condiciones mayormente despejadas.

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❄️ El #invierno no se quiere despedir.



Valores gélidos, con ST muy por debajo de 0 °C en la prov. de Buenos Aires, en el podio del ranking de frío de todo el país (por ej. Cnel. Suarez: T -3.2 ºC, y ST -6.9 ºC).



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El jueves habrá una breve pausa entre ambos sistemas

Después del pasaje del primer frente, el jueves será una jornada de transición. El sistema que ingresó el miércoles continuará alejándose hacia el océano Atlántico, mientras que un nuevo frente comenzará a aproximarse desde el oeste.

Durante ese intervalo, las precipitaciones más importantes permanecerán concentradas sobre el sector chileno de la cordillera. Del lado argentino predominarán períodos de menor actividad meteorológica, aunque la pausa será breve.

El gradiente de presión volverá a aumentar rápidamente antes de la llegada del segundo frente, una situación que favorecerá una nueva intensificación del viento.

Al mismo tiempo, sobre el norte de la Patagonia comenzará a instalarse una masa de aire mucho más templada. El calentamiento previo al frente será especialmente notorio en Río Negro y Neuquén, donde se anticipan temperaturas muy elevadas para esta altura del año.

Pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El viernes volverán las ráfagas fuertes y la temperatura alcanzará los 29°C

El segundo frente ingresará durante el viernes 18 desde el océano Pacífico y afectará principalmente a la zona cordillerana de Santa Cruz y los sectores elevados del sur de Chubut.

Una vez más, la mayor parte de las precipitaciones quedará sobre el territorio chileno. Sin embargo, también podrán registrarse lluvias en la cordillera argentina y algunos chaparrones sobre Santa Cruz. Además, no se descarta la formación de alguna tormenta prefrontal aislada en esa provincia.

Antes del pasaje del sistema, el viento volverá a intensificarse notablemente. Sobre el centro y el norte de Santa Cruz y la estepa de Chubut, las ráfagas podrían superar nuevamente los 80 kilómetros por hora. En sectores del sur de Río Negro, en tanto, podrían exceder los 60 kilómetros por hora.

La temperatura más elevada se espera en Rincón de los Sauces, en el norte neuquino, donde la máxima podría llegar a los 29°C. En contraste, Ushuaia apenas alcanzará los 6°C y mantendrá la probabilidad de lluvias.