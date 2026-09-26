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CANDAL, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CANDAL, Juan Carlos, q.e.p.d. El Cons. Prop. Av. Las Heras 2928 acompaña a su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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