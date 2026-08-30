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CANOVA, Norma Elena Perkin de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CANOVA, Norma Elena Perkin de, q.e.p.d., falleció el 28-8-2026. - Sus hijos Pablo y Andrés y María y sus nietos Francisco, Helena, María y Tomás participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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