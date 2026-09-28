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CAPELLI KITZBERGER, Mónica
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CAPELLI KITZBERGER, Mónica, 26-9-2026. - Horacio, Federico, Tomás, Lucas, Martina e Inés despiden con mucho amor y dolor a Mónica Capelli Kitzberger.
Aviso publicado en la edición impresa
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