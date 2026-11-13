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CARAMIAN, Luznevart
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARAMIAN de BEZAZIAN, Luznevart (Adrine). - Sus hijos Hernán y Vasken Bezazian, con sus familias, participan su fallecimiento con mucha tristeza. La despedimos hoy, a partir de las 18, en la Catedral San Gregorio El Iluminador, calle Armenia 1359, CABA, y a las 20 se realizará una ceremonia religiosa. El 14-11, a las 11.30, partimos hacia el Cementerio Británico.
Aviso publicado en la edición impresa
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