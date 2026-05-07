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CARBONE, Néstor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARBONE, Néstor. - El Club Pucará despide con profundo dolor al socio vitalicio, ex jugador, Puma, entrenador y presidente del Club Néstor Carbone. Acompañamos a toda su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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