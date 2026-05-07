SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARBONE, Néstor. - El Club Pucará despide con profundo dolor al socio vitalicio, ex jugador, Puma, entrenador y presidente del Club Néstor Carbone. Acompañamos a toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa