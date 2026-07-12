SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARLÉS, Roberto (Bobby), q.e.p.d. - Wilfried y Bobby von Bülow acompañan a Pucky y su familia con gran cariño en estos tristes momentos.

✝ CARLES, Roberto (Bobby), q.e.p.d. - Carlos Francisco Ramos Mejía (a.) participa con pesar su fallecimiento y, junto con los hijos de Serena, acompaña a Pucky y a sus hijas con todo cariño en este doloroso momento.

✝ CARLES, Roberto. - Elena y Mariano Grondona despiden a Bobby y acompañan a Pucky, a Freddy y Marion y a toda la familia con mucho cariño.

✝ CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Golf Club Argentino participan con pesar el fallecimiento de su socio y ruegan una oración en su memoria.

✝ CARLES, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Luisa Gordon Davis, sus hijos Owen y Cecilia Tossounian, Philip, Eugenie y Cristian Moreno Kiernan, sus nietos Santos y Aymee, Kenneth, Aida, Elisa, Eliseo y Felix recuerdan a Bobby con mucho cariño y agradecen por todos los años compartidos. Acompañan a su hermana Pucky, sus hijas Josefina, Florencia, Margarita Ariane y todas sus familias en este triste momento con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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