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Los mejores memes de Argentina vs. Suiza: “Te invito a mi tercer infarto”
La selección de Scaloni juega su partido de cuartos de final del Mundial y la reacción de los usuarios ya son tendencia en X; tras los cruces con Cabo Verde y Egipto, el sufrimiento es el foco principal
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La selección argentina que dirige Scaloni se enfrenta este sábado a partir de las 22 a Suiza, por un lugar en las semifinales del Mundial. Tras el sufrimiento en los duelos anteriores contra Cabo Verde y Egipto, los memes ya son virales en las redes sociales y el foco está puesto en el sufrimiento de los hinchas.
Con Lionel Messi como titular y capitán, el equipo nacional sueña con volver a estar entre los cuatro mejores del mundo. Suiza, por su lado, se prepara para dar el batacazo y alcanzar esa instancia sería único para un país que tiene su límite histórico en los cuartos de final de una Copa del Mundo.
Tras el triunfo sufrido ante Cabo Verde por 3-2, y luego de lograr el mismo resultado ante Egipto luego de estar 0-2 abajo hasta el minuto 78, el foco de los hinchas en las redes sociales, está puesto en eso: el padecimiento y la angustia que les toca vivir en este Mundial.
Como siempre, las cábalas también son parte importante de los memes y las reacciones en X.
Los mejores memes de Argentina vs. Suiza
Todos los astrólogos, futuristas, tarotistas, diciendo que el partido de Argentina contra Suiza será difícil y complicado. No puedo más. pic.twitter.com/ed1q8f7AO2— Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) July 11, 2026
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