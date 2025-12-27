1
CARRACEDO, José Antonio, Cap. Frag. Ing. Vgm
† CARRACEDO, José Antonio, Cap. Frag. Ing. VGM, q.e.p.d., 26-12-2025. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
