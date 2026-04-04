“Yo te reparo el daño si te hacés pasar por loca”: vuelven a escena los problemas del padre de Agostina Páez con su pareja

SANTIAGO DEL ESTERO.- La voz de Mariano Páez suena clara y precisa en el teléfono de la abogada y su entonces ex pareja Stefany Budán: “Yo te reparo el daño si te hacés pasar por loca, lo que quieras. A vos, a vos, pone el número vos y yo te voy a decir si acepto o no”.

La imagen viral que recorrió el país y parte de América Latina de Mariano Páez, el padre de Agostina, haciendo gestos imitando a un mono en la madrugada de ayer en un bar bailable del centro santiagueño reflotaron causas que tiene el empresario en esta provincia, algunas de ellas por violencia de género.

Para poner en contexto: Mariano Páez es un conocido empresario local, dedicado al transporte, dueño de MAPO SRL, más conocida en La Banda, la segunda ciudad en importancia como la línea 4 de colectivos.

A fines del año pasado, mucho antes que su hija Agostina viviera el episodio ya conocido por todos en Brasil y por el que estuvo retenida más de 70 días en Río de Janeiro, Mariano Páez fue denunciado y estuvo preso varias semanas acusado de violencia de género por Stefany Budán, su entonces ex pareja. Ese vínculo se recompuso, están juntos y, de hecho, Budán estaba en el mismo bar nocturno en el que Páez hizo el gesto que impactó hasta entre los denunciantes de su hija en Brasil.

Mariano Paéz acompañó a su hija en la primera audiencia del juicio abreviado que se le sigue en Río de Janeiro por injuria racial LN+

Es en ese marco de la disputa que mantenían el año pasado en el que Páez le envía un mensaje de audio a Budán el año pasado que aquí transcribimos textualmente: “Yo te reparo el daño si te hacés pasar por loca, lo que quieras. A vos, a vos, poné el número vos. Yo te voy a decir si acepto o no, eso yo tengo que decir si acepto o no el arreglo. Pero a vos sí, lo que quieras. Te vuelvo a repetir: lo que quieras. Tengo la casa en Las Termas, tengo un lote aquí en el barrio ese donde vive Gonzalo, tengo la empresa. Para vender tengo, ojo. Aparte no me van a sacar nada, sino tengo nada a nombre mío. Las ventas son... son tengo a testaferros todo. Si sabés bien vos. Yo te conté todo a vos, no te mentí nunca”.

Semanas después de este video, la abogada Budán pasó por el streaming local “La Mañana de Info” y narró graves hechos de violencia física y psicológica de Páez hacia su persona y hasta contó que el entonces abogado del padre de Agostina, el doctor Javier Leiva, le había insinuado para hacer un trío sexual.

Otro de los hechos que se conocieron fue quién defendió a su momento a Budán, el abogado local Leandro Jiménez, había denunciado y en diálogo con LA NACION hoy ratificó lo dicho por esos días: “En noviembre de 2025 Mariano Páez me dijo que tenía US$80.000 para hacerme matar”.

Los gestos racistas de Mariano Páez, en un bar de Santiago del Estero, y de su hija Agostina, en Brasil Captura

Jiménez afirmó que ante las propuestas de “arreglo” de Páez y “ante la negativa de no aceptar ningún tipo de acuerdo que este ofrecía de manera ilegal y fuera de contexto, ejerciendo presión, el denunciado comenzó a amenazar de muerte diciendo textual: ‘tengo disponible USD $80.000′”.

Durante lo que va de este sábado 4 de abril no ha surgido nada nuevo, y desde las partes involucradas se han llamado a silencio. La propia Agostina Páez, ni bien había pisado suelo santiagueño el pasado jueves dijo que debía volver el sábado (por hoy) a Buenos Aires porque tenía compromisos televisivos para entrevistas. Ante lo que fue la irrupción de su padre con esos gestos y sus afirmaciones -“Le tengo asco al Estado. Soy empresario, millonario, usurero y narco”-, no se sabe si la joven santiagueña participará de estas entrevistas previstas.

Ayer la abogada e influencer santiagueña salió a despegarse de las acciones y declaraciones de su padre, ocurridas en el Oculto bar en la capital provincial, en un posteo en su cuenta de Instagram. También habló sobre el episodio Carla Junqueira, la abogada brasileña de Agostina que la representa en el juicio en Río de Janeiro y la acompañó de regreso al país: “Los hijos no son responsables lo que hagan sus padres”.