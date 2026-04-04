Los videos del accidente de Barby Franco y el descargo de su pareja Fernando Burlando

Bárbara “Barby” Franco rompió el silencio este sábado sobre el accidente de tránsito que protagonizó el viernes mientras conducía su auto Tesla por la Ruta 3, a la altura de Cañuelas. La influencer tuvo que frenar abruptamente luego de que una camioneta se cruzara en su camino, y terminó en un siniestro con otros dos vehículos. Su pareja, Fernando Burlando, apuntó duramente contra el conductor de la camioneta en un descargo. “Le voy a hacer pagar por absolutamente todo”, expresó en declaraciones televisivas, y en su Instagram sumó: “Es un asesino en estado de larva”.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde cuando Franco se desplazaba en su Tesla, modelo Cyberbeast, por el kilómetro 71 de la ruta mano a San Miguel del Monte. Fue entonces que una camioneta que se retiraba de un establecimiento lindante a la ruta se cruzó en su camino, mientras ella circulaba a alta velocidad.

Franco compartió en sus redes sociales el momento en el que la camioneta roja se cruza frente a ella. Era una Mitsubishi L200 conducida por un hombre de 82 años que circulaba en contramano y, tras provocar el incidente, huyó del lugar.

La camioneta que se cruzó de frente contra el auto de Barby Franco

La influencer no tuvo otra opción que frenar de forma abrupta y protagonizar un choque en cadena. Junto a ella se encontraba a Sarah, la hija que comparte con Burlando, de tres años y su niñera, de 53 años. El Tesla sufrió el impacto de una camioneta Ford, modelo Maverick, desde atrás -donde viajaban un hombre de 47 años y una mujer de 49- y, asimismo, la camioneta colisionó contra un Toyota Corolla.

Este último auto iba conducido por un hombre de 75 años que sufrió una lesión en su muñeca producto del impacto y su esposa, que fue asistida por dolor de cuello. Debió ser atendido por personal médico.

El conductor de la camioneta roja que causó el choque en cadena fue identificado. Tras el incidente, el hombre abandonó el vehículo en un campo en el Barrio San Esteban y, luego, se movió hasta Santa Teresita en otro auto, un Ford Focus blanco. El hombre fue localizado y la Unidad Fiscal de Instrucción 2 del Departamento Judicial de La Plata ordenó su identificación formal y que la camioneta se traslade a la comisaría de Cañuelas.

La camioneta Ford Maverick que chocó al Tesla de Barby Franco desde atrás

El relato de Barby Franco

Unas horas después del incidente, Franco publicó una historia en su cuenta de Instagram. “¡Hola! Estamos bien. ¡Mañana les cuento todo! Fue un día complicado”, escribió. Más tarde, subió el video de la camioneta roja. “Empecemos con este video”, comentó.

Luego, publicó una serie de historias donde dio detalles de lo ocurrido y agradeció por los mensajes que recibió. “La verdad que fue una desgracia con suerte. Íbamos en el auto con Sarah, la niñera, mi perrita y yo manejando; re tranqui a 120, 110, porque voy con mi bebé y porque íbamos un poco cargadas. Estábamos escuchando música, yo re contra atenta a la ruta”, relató.

Fue entonces que vio a la camioneta. En ese momento, Franco estaba manejando al lado de un camión que cargaba combustible, de la compañía Shell. “Veo un camioncito en una calle interna del pueblo y pensé ‘no creo que se atreva a mandarse’. Y fueron segundos. Freno una vez, cuando dudo si se iba a mandar o no, y cuando veo que realmente se manda freno con todo. El auto de atrás no llegó a frenar, nos choca a nosotras y por suerte no nos hizo nada”, detalló.

Barby Franco brindó detalles sobre su accidente @barbaritafranco21

Franco remarcó la suerte de no haber impactado contra el camión de combustible que estaba al lado de ella: “Por suerte no toqué al camión. Podría haber sido tremendo, no quiero ni pensarlo porque ayer fue un día increíble y lo resolví emocionalmente”.

Contó que el Toyota Corolla era manejado por una pareja de jubilados que iban con su perro a disfrutar el fin de semana con sus hijas. “Eso sí me partió al medio”, lamentó y sumó: “El señor se golpeó, explotó el airbag. Un desastre. Pudo haber sido caótico todo. Pero la sacamos barata. Estamos bien por suerte, Sarah nunca se enteró de la dimensión de lo que fue y al toque se hizo amiga de una nena en la tranquera”.

La modelo le agradeció a los vecinos de Cañuelas por darles agua y comida y después se quejó del comportamiento del conductor que causó el choque. “Pelotu... así, como este señor, que ya fue identificado y ya está detenido, te cagan una, dos o tres familias”, reclamó.

El descargo de Barby Franco

Franco contó que recibió críticas por tener un auto Tesla, pero que fue gracias a la tecnología del vehículo que pudieron identificar al responsable. “Mucha gente me bardea el Tesla, pero gracias al Tesla se pudo grabar toda la secuencia e identificar a este hijo de pu... No sé en qué estado estaba. Ni siquiera tenía papeles del auto. Dejó el camioncito en un campo y agarró su vehículo y se estaba yendo a la costa. Y no tenía patente. Por suerte se pudo grabar todo con las cámaras delanteras, traseras, izquierdas y derechas, todo. Eso nos jugó mucho a favor para encontrarlo rápido. Estamos muy bien física y emocionalmente”, sostuvo.

Señaló que se encuentra en contacto con las hijas de la pareja de jubilados: “Dentro de las desgracias, pegamos re buena onda entre todos”.

El descargo de Fernando Burlando: “Le voy a hacer pagar”

El abogado aseguró que el conductor ya está inhabilitado y ya no puede conducir. “No le importa un comino la vida de la sociedad. Detrás de Barby había familias. Yo voy a estar atento a que no agarre ni un triciclo. Le voy a hacer pagar absolutamente todos los daños que provocó. No me importa si tiene seguro. No tenía ni chapa patente”, advirtió en diálogo con A24.

Y agregó: “El tipo este, un verdadero asesino al volante, siguió en contramano pasando varios autos. Podría haber matado a infinidad de inocentes”.

Barby Franco junto a su hija Sarah y su pareja Fernando Burlando

Burlando también se mostró fuertemente indignado por lo ocurrido en su Instagram, donde publicó los videos del incidente. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia. Este individuo no ha matado aún por mera casualidad pero es un asesino en estado de larva”, expresó.

Y arremetió: “El nuevo Código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad. La del tránsito sin controles ni sanciones durísimas para quienes no entienden lo que es ir con un arma mortal entre las manos. Un arma con forma de volante que puede destrozar familias. Hijo de pu...!”.

Burlando le había regalado el Tesla Cyberbeast en diciembre del año pasado. Se trata de una versión de alto rendimiento de la Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos y llamativos del mundo.

La historia con la que Barby Franco mostró el Tesla que le regaló Fernando Burlando

El abogado le había dado una sorpresa a la modelo en la puerta de su casa, donde colocó el vehículo prácticamente imposible de conseguir en la Argentina. Es una pickup 100% eléctrica de estética futurista que llamó la atención a nivel mundial y cuenta con pocas unidades a nivel local. El valor ronda los US$300.000.

La relación de la modelo y el letrado empezó en 2012, cuando ambos se conocieron en el programa que conducía Guido Kaczka, El último pasajero. Según comentaron, a pesar de la diferencia de edad -él tenía 46 y ella 22- nació el amor a primera vista. Después de varias idas y vueltas y algunas crisis de pareja, el 15 de diciembre de 2023 se convirtieron en padres de Sarah y así consolidaron el vínculo.