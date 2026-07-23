SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARREGAL, Mario Alberto. - El Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina participa con pesar el fallecimiento de quien fuera su presidente y acompaña a Santiago y familia en este triste momento. Su trayectoria, compromiso y vocación seguirán inspirando a los miembros del comité.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Los socios y consejeros de Martínez de Hoz & Rueda Abogados, despiden a Mario con buenos recuerdos, y acompañan a Santiago y familia con gran afecto.

CARREGAL, Mario Alberto. - Directorio Raghsa participa con pesar el fallecimiento de Mario Alberto Carregal y acompaña a Santiago Carregal y a su familia, expresándoles sus más sinceras condolencias.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Alfredo y Dolly Gusman despiden con profunda tristeza a un eximio jurista y gran persona, acompañando a su familia. Elevan una oración en su memoria.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Gabriel y Susan Matarasso, Cecilia Mairal y Andrés Espina, Sebastián y Carolina Iribarne, Luciano y Mercedes Ojea Quintana, Hernán y Débora Slemenson, Juan M. e Isabel Diehl Moreno, Pablo y Daiana Gayol, Sergio Tálamo, Francisco y Laura Abeal, junto con todos los integrantes del equipo Bancos y Finanzas de Marval, despedimos con afecto al querido Mario, gran maestro de nuestro equipo, y abrazamos a Santiago en este triste momento.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Carlos F. Echezarreta y familia despiden a su gran amigo, acompañando a sus familiares en este triste momento.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Osvaldo y Silvia Norte Sabino acompañan con cariño a Santiago y familia en este triste momento.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Enrique y Candelaria Stile, José María y Guadalupe Llano, Rodrigo y Laura Solá Torino, Diego y Lorena Kelly, y Guillermo y Silvina Osorio lo despiden con afecto y acompañan a Santiago y a toda la familia en este triste momento, rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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