LA NACION

CARREGAL, Mario

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARREGAL, Mario, q.e.p.d. - La AACC participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio fundador y amigo, y acompaña a su familia en forma permanente.

CARREGAL, Mario, q.e.p.d. - La comisión directiva del Safari Club Internacional Argentina, en representación de todos sus socios, acompaña a la familia de nuestro ex presidente en su dolor.

CARREGAL, Mario, q.e.p.d. - Javier y Ileene Etcheverry Boneo acompañan con mucho cariño a Santiago y Alejandra.

CARREGAL, Mario, q.e.p.d. - Santiago R. O¨Conor y los integrantes del estudio O¨Conor & Power participan el fallecimiento de quien fuera una gran persona y abogado.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d., falleció el 21-7-2026. - Roberto E. Silva participa con dolor su fallecimiento, acompaña a Santiago y familia y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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