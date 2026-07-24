LA NACION

CARREGAL, Mario

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARREGAL, Mario, Dr., q.e.p.d. - La familia de Narváez despide con mucho afecto a Mario y acompaña a Santiago y Alejandra en este triste momento.

CARREGAL, Mario, q.e.p.d. - Alejandro Basualdo y Mercedes Lynch (as.) y sus hijos ruegan una oración en su memoria y acompañan a Santi, Ale y a toda la familia Carregal en este triste momento.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d. Los integrantes de Bomchil participan con pesar el fallecimiento de Mario Carregal y acompañan a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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