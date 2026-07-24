1
CARREGAL, Mario
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARREGAL, Mario, Dr., q.e.p.d. - La familia de Narváez despide con mucho afecto a Mario y acompaña a Santiago y Alejandra en este triste momento.
✝ CARREGAL, Mario, q.e.p.d. - Alejandro Basualdo y Mercedes Lynch (as.) y sus hijos ruegan una oración en su memoria y acompañan a Santi, Ale y a toda la familia Carregal en este triste momento.
CARREGAL, Mario A., q.e.p.d. Los integrantes de Bomchil participan con pesar el fallecimiento de Mario Carregal y acompañan a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones
- 3
Cataratas del Iguazú: cierran por tiempo indeterminado la Garganta del Diablo por una drástica crecida del río
- 4
¿Cómo comer un pez de 900 kilos? Estas orcas eligen pulverizarlo