SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASTELLI, Alejandro. - Tu mujer Lucia Detry, tus hijos Delfina, Emilia, Gonzalo, tus padres Guillermo Castelli y Cristina Vilella, tus hermanos María Victoria y Manuel Caul, Mariano Andrés y Paula Rodriguez Melgarejo, te despedimos con profundo dolor y damos gracias a Dios por el inmenso ejemplo de vida que nos dejaste.

✝ CASTELLI, Alejandro. - Alfredo Caprile y sus hijos acompañan a Guillermo, Cristina y toda la familia Castelli en este momento de tanto dolor.

CASTELLI, Alejandro. - La comisión directiva y los miembros del Consejo Profesional de Relaciones Públicas participan con profundo pesar el fallecimiento de Alejandro, destacado integrante de esta comisión corporativa. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Guardaremos el mejor recuerdo de su compromiso, generosidad, calidez y espíritu colaborativo.

CASTELLI, Alejandro, q.e.p.d. - Danone participa con profundo pesar el fallecimiento de Alejandro Castelli, gerente de relaciones institucionales y comunicación de Mastellone y reconocido colega de nuestra industria. Su compromiso y dedicación dejaron una profunda huella en todos quienes compartieron con él la profesión. Acompaña con afecto a su familia, amigos y colegas en este difícil momento.

✝ CASTELLI, Alejandro (Ale), q.e.p.d. - Despedimos a Ale con la tranquilidad de saberlo en el cielo, admirando su pelea y su sonrisa hasta el último minuto del partido. Acompañamos con mucho cariño a Luli y a los chicos. Clari Coto, Ine Castresana, Joaqui Serra, Male Camargo, Vicky Etchebarne, Marian Morgan, Mechi Lopardo, Paty Araoz, Paulita Noguera, Ro Morgan, Sole Chimondeguy y Vicky Chiavasco.

✝ CASTELLI, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 2-6-2026. - Con profundo dolor, el Círculo DIRCOMS despide a su querido socio Alejandro, gran amigo y profesional, rogando una oración en su memoria.

✝ CASTELLI, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 2 de junio de 2026. - Marcos Machado, Sofía Cayol e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida amiga Luli y a sus hijos Delfi, Emi y Gonza y piden una oración en su nombre.

Avisos fúnebres

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