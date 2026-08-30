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CASTRO, Eduardo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASTRO, Eduardo, q.e.p.d., falleció en Sudáfrica, el 23-8-2026. - Su esposa Cecilia Cotton Cook, sus hijos Matías, Josephine y Grant, Martín, Nicky y Alissa, sus nietos Callum y Emily, sus hermanos Mario, Ignacio, José Luis, Francisco, Santiago, Arturo, Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Te llevaremos siempre en el corazón. Rogamos una oración por tu eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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