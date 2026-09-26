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CATALDI, Nélida Cortes de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CATALDI, Nélida Cortes de. - A.D.A.R.B.A., Asoc. Damas del Rotary Club de Bs. As., lamenta profundamente la pérdida de su querida Nelly, recordándola con mucho cariño por su sensibilidad, generosidad y dedicación al servicio, dejando una huella indeleble en la institución y un sentimiento muy especial en sus amigas. Que descanse en eterna paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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