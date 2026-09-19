SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CECCHI, Carlos M., Dr., q.e.p.d. - Hugo A. Franco acompaña a la familia de Carlos en este momento y reza una oración en su memoria.

✝ CECCHI, Carlos M., q.e.p.d. - Instituto Dr. Hugo Dagum participa el fallecimiento del Dr. Carlos M. Cecchi con dolor y ruega una oración en su memoria.

✝ CECCHI, Carlos M., q.e.p.d. - Alejandro y Bettina Bulgheroni participan con tristeza su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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