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CECCHI, Carlos M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CECCHI, Carlos M., Dr., q.e.p.d. - Hugo A. Franco acompaña a la familia de Carlos en este momento y reza una oración en su memoria.
✝ CECCHI, Carlos M., q.e.p.d. - Instituto Dr. Hugo Dagum participa el fallecimiento del Dr. Carlos M. Cecchi con dolor y ruega una oración en su memoria.
✝ CECCHI, Carlos M., q.e.p.d. - Alejandro y Bettina Bulgheroni participan con tristeza su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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