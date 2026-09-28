SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CELORRIO, Atanasio Hernán, 25-9-2026. - Los socios de Brons & Salas acompañan a Ignacio y familia con mucho afecto en este doloroso momento, y despiden con profunda tristeza a su ex socio, Atanasio Hernán Celorrio, rogando una oración en su memoria.

CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d., falleció el 25 de septiembre de 2026. - Demian Podolsky y Aixa Damboriana, Gabriel Buznick y Norberto Caneva despiden con mucha tristeza al querido Hernán, y acompañan a Ignacio y familia en este momento de profundo dolor.

CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - Escribanía Buznick, participa con pesar su fallecimiento y acompaña al Dr. Ignacio Celorrio y su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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