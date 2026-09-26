1
CELORRIO, Hernán
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CELORRIO, Hernán, Dr., q.e.p.d. - Con profundo dolor acompañamos al Dr. Ignacio Celorrio y familia en este difícil momento. Federico Palavecino, Nicolás Ferla, Andrés Villarreal, Pedro Nallar, Diego Calonge, María F. Secco, Viviana Porte, Agustina Cáceres, Alejandra Falconi y Gabriel Caballero.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural: permanece en terapia intensiva
- 3
Federico Martín Aramburú: por qué las penas fueron de 26 y 19 años y no de reclusión perpetua
- 4
Lionel Messi compró la casa vecina por US$8 millones: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión en Florida