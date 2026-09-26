Saltar al contenido principal
LA NACION

CELORRIO, Hernán

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CELORRIO, Hernán, Dr., q.e.p.d. - Con profundo dolor acompañamos al Dr. Ignacio Celorrio y familia en este difícil momento. Federico Palavecino, Nicolás Ferla, Andrés Villarreal, Pedro Nallar, Diego Calonge, María F. Secco, Viviana Porte, Agustina Cáceres, Alejandra Falconi y Gabriel Caballero.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Academia Goncourt excluye de la lista de finalistas al autor sospechado de haber escrito su primera novela con IA
    1

    La Academia Goncourt excluye de la lista de finalistas al autor sospechado de haber escrito su primera novela con IA

  2. Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo tras sufrir un derrame pleural: "Está muy delicado"
    2

    Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural: permanece en terapia intensiva

  3. Terminó el juicio por Martín Aramburú: por qué las penas fueron de 26 y 19 años y no de reclusión perpetua
    3

    Federico Martín Aramburú: por qué las penas fueron de 26 y 19 años y no de reclusión perpetua

  4. Lionel Messi compró la casa vecina: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión
    4

    Lionel Messi compró la casa vecina por US$8 millones: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión en Florida