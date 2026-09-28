SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Alfredo Rivora, junto a su familia, acompaña a Cristina, Ignacio y Valentín en este triste momento, recordando con entrañable cariño los lindos momentos que pasamos juntos con quien fuera su socio por más de 30 años. Ruega una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Enrique y Alejandra Schinelli Casares participan el fallecimiento de su amigo y referente, acompañan a Cristina, Hernán, y Valentín, y ruegan una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán. - Amigo de toda una vida, despedimos al queridísimo Hernán a quien siempre recordaremos por sus cualidades humanas, morales y profesionales. Convencidos que el buen Dios lo recibirá en sus santas manos, lo despedimos con una oración en su memoria, junto a nuestro sentido recuerdo para Cristina y familia. Cecilia y Norberto Vidal.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Sus amigos Jorge y Adriana Helman lo despiden con mucho dolor. Acompañamos a Cristina y familia en este dificil momento.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Eduardo y Adriana Represas despiden a Hernán, recordando años compartidos y su generosidad como amigo y socio, acompañando a Cristina, Ignacio y familia con sus oraciones.

Avisos fúnebres

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