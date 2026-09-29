SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ubaldo Aguirre, Alberto Allemand, Jorge Bacher, Luis Bameule, Adalberto Z. Barbosa, Martín Barzi, Carlos Bastanchuri, Juan Carlos Becciú, Eduardo Becher, Manuel Benítez, Enrique Behrend, Josué Berman, Alberto Bieule, Gerardo Biritos, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Bettina Bulgheroni, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Juan Manuel Casas, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Daniel Charles, Guillermo Combal, Gustavo Criscuolo, Sergio Crivelli, Gustavo D’ Agostino, Eduardo D’ Alessio, Augusto Darget, Julián de Diego, Félix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Daniel Féraud, Máximo Fonrouge, Adelmo Gabbi, Horacio García Igarza, Fernando Garabato, Juan Gear, María Teresa González Fernández, Jorge González Zuelgaray, Juan José Guaresti (n.), Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Federico Kralj, Carlos Laplacette, Juan Carlos Li Rosi, Daniel Llambías, Juan E. Llamazares, Marcelo Loprete, Javier Lozada, Pedro Lylyk, Alejandro Marolda, Juan Pablo Maglier, Miguel Maxwell, Carlos Mc Reddie, Manuel Montesinos, Eduardo Moore, Carlos Morgan, Juan Javier Negri, Carlos Nojek, Gastón O’Donnell, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Héctor Pozo Gowland, José Luis Puricelli, Alfredo Rodríguez, Alejandra Rodríguez Galán, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Daniel Sabsay, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Juan V. Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio H. Varela, Aldo Vizcaino y Steven Wainer participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Alfredo Rovira, junto a su familia, acompaña a Cristina, Ignacio y Valentín en este triste momento, recordando con entrañable cariño los lindos momentos que pasamos juntos con quien fuera su socio por más de 30 años. Ruega una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Alfredo Daverede despide a su amigo Hernán, acompañando a Cristina y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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