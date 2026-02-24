CHEMES, Jorge
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CHEMES, Jorge q.e.p.d. - Alfredo Gusman despide con profundo dolor a un gran dirigente del sector agropecuario, destacado por sus valores humanos, acompañando a su familia en tan irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria.
✝ CHEMES, Jorge, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - El Centro de Consignatarios de Productos del País lamenta el fallcecimiento del expresidente de CRA y ruega una oración en su memoria.
✝ CHEMES, Jorge, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con pesar el fallecimiento de quien fuera diputado nacional y presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y eleva una oración en su memoria.
✝ CHEMES, Jorge, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - El consejo directivo de la Bolsa de Cereales participa con profundo pesar el fallecimiento de su exintegrante y expresidente de CRA. Acompaña a la familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.
