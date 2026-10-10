SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHIERASCO, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 8-10-2026.- Su mujer Nenina Ibañez, sus hijos Federico y Mariana Chierasco, sus nietas Delfina, Pilar y María Paz Avendaño y Lucía y Clara Chierasco y su bisnieto Vicente Fernández, participan con dolor su fallecimiento y despiden a Quique con gran amor.

✝ CHIERASCO, Carlos Alberto q.e.p.d. - El Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, participa el fallecimiento del socio activo de la promoción III y ruega una oración en su memoria.

✝ CHIERASCO, Carlos Alberto, (Quique), q.e.p.d. - Los veteranos de rugby del Liceo Naval despiden con dolor y reconocimiento a Quique, jugador, entrenador y dirigente de la etapa fundacional del CGLNM, acompañando a Nenina, Federico, Mariana y nietos con cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres

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