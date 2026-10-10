Franco Colapinto afronta la carrera sprint en el GP de Singapur con un Alpine ascendente

El argentino Franco Colapinto afrontará este sábado la carrera sprint a 21 vueltas en el Gran Premio de Singapur, de la cual largará en la 11º posición con esperanza en un Alpine fuerte. La prueba iniciará a las seis de la madrugada de la hora argentina, durará alrededor de 30 minutos y repartirá un tercio del puntaje.

“Conocemos Singapur como pista, y, de por sí, ya es muy exigente. Y va a ser importante arrancar y estar a punto desde el primer momento. Creo que, en general, con el auto que tenemos, estamos en un lugar decente”, manifestó Colapinto en rueda de prensa el último jueves, previa a toda la actividad de la de la 17ª fecha de la Fórmula 1.

Por otro lado, luego de la sprint -que iniciará a las 10 de la mañana de la Argentina- se dará la clasificación, que determinará el orden de largada del Gran Premio de Singapur. Para Colapinto será una chance importante en un circuito donde una buena posición puede dejarlo en un lugar de privilegio para alcanzar el gran objetivo de la temporada de su escudería: imponerse en el quinto puesto en la pugna con Racing Bulls.

En cuanto a la fecha en Singapur, Colapinto dijo en conferencia de prensa que buscará “recuperarse”. “Tenemos un muy buen auto y no es un tema de competitividad del coche. Así que creo que tenemos otra oportunidad para tratar de conseguir puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Tenemos que conseguir más puntos que ellos”, señaló.

El orden de largada para la carrera sprint es el siguiente:

Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) George Russell (Mercedes)

(Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari)

(Ferrari) Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) Lando Norris (McLaren)

Toda la actividad será transmitida por la señal Fox Sports y la plataforma Disney+.