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CHIMENTI, Carlos Eduardo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CHIMENTI, Carlos Eduardo, q.e.p.d. - Su mujer Liliana y su hijo Felipe lo despiden con mucho cariño y amor, y ruegan oraciones en su memoria.
✝ CHIMENTI, Carlos Eduardo, q.e.p.d. - Su hermana Ana María, su cuñado Herminio, sus sobrinos María Ángela y Herminio Pablo despiden al queridísimo Carlos con mucho cariño y acompañan a Liliana y Felipe en este triste momento, rogando oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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