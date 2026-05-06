SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CHIRINOS, María de los Milagros, (Mili), q.e.p.d. - Con inmensa tristeza despedimos a nuestra querida exalumna. Acompañamos a su familia y rogamos una oración en su memoria. Recordaremos siempre su hermosa sonrisa. Lomas de Núñez Upper School.

Avisos fúnebres

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