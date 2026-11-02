CLEMENT, Lía Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CLEMENT de CORNEJO, Lía Susana. - María R. de Detry, hijos y nietos despiden con mucho amor a una amiga incondicional. Ya estás en paz y ya te recibieron en el cielo con los brazos abiertos todos tus amores.

Avisos fúnebres

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