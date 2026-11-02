1
CLEMENT, Lía Susana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CLEMENT de CORNEJO, Lía Susana. - María R. de Detry, hijos y nietos despiden con mucho amor a una amiga incondicional. Ya estás en paz y ya te recibieron en el cielo con los brazos abiertos todos tus amores.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: la situación de Boca y River tras el superclásico
- 3
A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca
- 4
Polémica en la Justicia federal de La Rioja: la hija de un juez salió al cruce de los cuestionamientos por su designación