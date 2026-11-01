La muerte de Marcela Giorgi: Cormillot, Tarico, Feinmann y otras figuras despidieron a la locutora
El velatorio se realizó en la localidad bonaerense Lomas de Zamora
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La locutora Marcela Giorgi fue despedida este domingo por familiares, amigos y colegas en un velatorio al que asistieron sus compañeros de Radio Mitre.
Entre quienes participaron de la despedida estuvieron Alberto Cormillot, Ariel Tarico, Eduardo Feinmann, Mariel Di Lenarda, Guillermo Laborda y Daniel Mollo, todos compañeros de Giorgi en Radio Mitre.
La despedida se realizó en la casa velatoria Lázaro Costa en la localidad bonaerense Lomas de Zamora.
La despedida de la histórica locutora de Radio Mitre
Marcela Giorgi murió a los 61 años. La noticia fue confirmada al aire por su amiga y periodista Mariel Di Lenarda durante un llamado con Adriana Verón por esa misma emisora.
Giorgi participó en el programa ‘De 7 a 9, música y noticias’, junto a Mario Portugal, por La 100, y que obtuvo dos premios Martín Fierro.
Posteriormente, al momento de recibir su propio Martín Fierro, Alfredo Leuco le hizo un reconocimiento por su labor en Radio Mitre. La definió como “el alma de la radio”. “Se enciende la luz roja y a ella se le encienden todas las luces”, escribió el periodista por entonces.
Después de su etapa en La 100, Giorgi acompañó a Leuco en el ciclo Le doy mi palabra, donde cumplió los roles de conductora, locutora y comentarista de deportes y espectáculos.
“En el programa lo mío no es decir sólo hora y temperatura, sino también tirar centro para Leuco, y, a veces, hacer el gol también”, había manifestado la fallecida locura en una entrevista de 2015 con el diario Popular.
Giorgi se recibió de locutora en Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) en 1986. La mayor parte de su carrera la desarrolló en Radio Mitre, aunque también trabajó para diversas empresas, como Movistar y el Banco Santander.
Hasta el momento no trascendieron la causa ni circunstancias de su fallecimiento.
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