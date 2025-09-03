1
COLOMBRES, Javier
† COLOMBRES, Javier. - Despedimos con inmensa tristeza a nuestro amigo Javier y acompañamos con mucho cariño a toda la familia Colombres. Liliana Sastre, Mana, Maggie y Delfi Martínez.
† COLOMBRES, Javier, q.e.p.d. - Sus compañeros de la camada Champagnat 1972 despiden al querido Javier con emoción y cariño y acompañan a sus hijos y familiares en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.
† COLOMBRES, Javier. - Diego y Momy Frias e hijos acompañan a los Colombres con mucho cariño.
