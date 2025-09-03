LA NACION

COLOMBRES, Javier

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COLOMBRES, Javier. - Despedimos con inmensa tristeza a nuestro amigo Javier y acompañamos con mucho cariño a toda la familia Colombres. Liliana Sastre, Mana, Maggie y Delfi Martínez.

COLOMBRES, Javier, q.e.p.d. - Sus compañeros de la camada Champagnat 1972 despiden al querido Javier con emoción y cariño y acompañan a sus hijos y familiares en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

COLOMBRES, Javier. - Diego y Momy Frias e hijos acompañan a los Colombres con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El ex de Julieta Prandi apeló, pidió la nulidad del juicio, su absolución y la “inmediata libertad”
    1

    El exmarido de Julieta Prandi pidió la nulidad del juicio, su absolución y la “inmediata libertad”

  2. Un auto que llegará a la Argentina sacó la máxima calificación en una prueba de seguridad
    2

    Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad

  3. La historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar
    3

    La clásica historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar

  4. Impuestos distorsivos: Córdoba anunció 0% de Ingresos Brutos para algunas pymes
    4

    Impuestos distorsivos: Córdoba anunció 0% de Ingresos Brutos para algunas pymes

Cargando banners ...