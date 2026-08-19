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CONESA MONES RUIZ, Eduardo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CONESA MONES RUIZ, Eduardo, q.e.p.d. - Sus amigos de la Mesa Carlos Pellegrini del Jockey Club, Gustavo Leónidas Criscuolo, Fernando Gabriel Ferreyra, Carlos Adolfo von der Heyde, Ricardo Enrique Jürgens, Rodolfo L. Lanús de la Serna, Rodolfo José Martín Saravia, Emilio A. Méndez Sarmiento, Agustín A. Monteverde, Alejandro Ismael Olivera, Andrés M. M. Otaño Moreno, Gerardo Rodríguez Goyena, Gonzalo Augusto Roca, Marcos F. Roca, Carlos Sigwald (h), Carlos Lázaro Ballero, Norberto Vidal y Diego Zavaleta participan con pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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