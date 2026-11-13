SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORENGIA, Horacio, q.e.p.d. - Sus sobrinas Celia Mitrani y Mercedes Higgins, junto a sus familias y su cuñada Marta García, acompañan a su querida tía Alicia y a sus primos Natalia, Ludmila, Matías y Milena en este momento tan doloroso y los abrazan a todos con mucho amor.

✝ CORENGIA, Horacio, q.e.p.d. - Cristian y Liliana Mitrani, junto a sus hijos Guido y Celia Mitrani e Ignacio y Carla Iturriaga, acompañan a Alicia, Martita, Natalia, Ludmila, Matías y Milena en este tristísimo momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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