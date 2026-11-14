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CORENGIA, Horacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CORENGIA, Horacio. - Jorge Giussani, junto con Mónica, sus hijos Gonzalo y Alejandro y sus nueras Patricia y Paula, despiden con profundo pesar a su querido amigo y acompañan con cariño a Alicia, Natalia, Ludmila, Matías y Milena en este triste momento. Con gratitud por tantos años de amistad compartida, ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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