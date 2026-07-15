LA NACION

CORMICK, Patricio Blas

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORMICK, Patricio Blas. - Sus compañeros y amigos de RTS y APG ruegan una oración en su memoria. Querida Cynthia, te acompañamos con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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