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CORNEJO BOSCH, Guillermo Alfredo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo Alfredo, q.e.p.d. - Querido amigo, gran compañero en las buenas y en las malas. Te despido con todo mi cariño y agradecimiento por tu amistad. Un afectuoso saludo para Ana, Carlota, Rosario y Guillermo. Carlos Di Benedetto.
Aviso publicado en la edición impresa
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