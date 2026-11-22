SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo Alfredo, q.e.p.d. - Querido amigo, gran compañero en las buenas y en las malas. Te despido con todo mi cariño y agradecimiento por tu amistad. Un afectuoso saludo para Ana, Carlota, Rosario y Guillermo. Carlos Di Benedetto.

Avisos fúnebres

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