El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev por 7-6 (0) y 6-4 en la segunda semifinal del ATP Finals en Turín (Italia) y definirá este domingo el título con el español Carlos Alcaraz, en busca de su tercer trofeo en la competición.

Zverev, de 29 años, alcanzó su tercera final en el torneo, después de las disputadas en 2018 y 2021, ambas saldadas con el título.

¡Qué passing de Zverev para cerrar el primer set! 🤯



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El germano, que atraviesa una temporada de ensueño, obtuvo dos Grand Slam en 2026: Roland Garros y el US Open. En el primer parcial, dio una lección de cómo jugar bajo presión en esta clase de desafíos: lo ganó 7-0 en el “desempate”. Y algo más: la definición fue exquisita, lo que realza su valor.

Medvedev, ganador del Masters en 2020, fue un rival peligroso para el alemán, que además de arrastrar dolor en el tobillo izquierdo mantiene un balance claramente desfavorable (14-9) ante el exnúmero uno mundial ruso. Toda una declaración: Zverev había perdido, además, en cinco de los anteriores seis últimos partidos contra Medvedev.

El saludo final entre dos cracks del circuito MARCO BERTORELLO - AFP

Pero salió adelante. Y va a definir el título, este domingo, desde las 14 de nuestro país.

Unas horas antes, Alcaraz confirmó su candidatura. El español se impuso por 3-6, 6-3 y 7-6 (7-1) sobre el estadounidense Ben Shelton en una hora y 59 minutos y avanzó a la definición del certamen.

Alexander Zverev, con la confianza en alto Luca Bruno - AP

En cemento y bajo techo, se vivió un duelo cargado de emociones, saques furiosos y golpes para las ovaciones que recibieron de pie. Ben quebró en el primer parcial para hacer la diferencia y Carlitos hizo lo propio en el segundo para llevar poco después el duelo al tercer set. Con suspenso, sin quiebres y un muy buen tenis sería la definición, en un desempate en el tie-break en el que Alcaraz se mostró abrumador, con una diferencia entre ellos que no se había visto en la tarde italiana.

Carlos Alcaraz batió en tres sets al estadounidense Ben Shelton y avanzó a la definición de las ATP Finals Agencia AFP - AFP

Shelton logró ser el primer jugador en arrebatarle un set al murciano en este torneo, ya que el ex número 1 del mundo había conseguido la victoria por la vía rápida en los tres partidos del grupo Lendl. Sin embargo, no alcanzó para desmoronarlo al europeo, quien logró reaccionar y llevarse los dos sets restantes y el partido.

Había sido su verdugo en los cuartos de final del último US Open y a quien derrotó el murciano en la final del Masters 1000 de París. Los partidos entre ellos en instancias decisivas comienzan a ser uno de los clásicos del circuito. Y aquí, donde arrastra algunas dudas por molestias físicas en el final de una temporada en la que estuvo cuatro meses y medio inactivo por una lesión, Alcaraz resurgió con los golpes indicados en los momentos justos.

Carlos Alcaraz derrotó a Ben Shelton y llegó por segundo año seguido a la definición de las ATP Finals, en Turín Agencia AFP - AFP

De hecho, el murciano encadenó su decimotercera victoria consecutiva a pesar de sufrir problemas musculares en uno de los muslos, el izquierdo, donde lleva una protección. Ante la presión, no hubo rastros de ello y sacó a relucir sus dotes de crack, en el año en el que cedió el liderazgo del ranking y bajó al tercer lugar.

El campeón de 29 títulos de ATP se fue sintiendo cada vez mejor cuando necesitó revertir la historia y en el tie-break no le perdonó nada a Shelton. Impiadoso, rápido llegó a tener cinco oportunidades de match point y en la primera ellas lo definió. Así, se aseguró su pasaje para su segunda final consecutiva del torneo de Maestros, después de la que perdió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner, ausente esta vez por lesión.

“Ha sido un partido complicado. He empezado un poquito nervioso, más de la cuenta, con algunos errores que me han impedido tomar una buena dinámica, agarrar más confianza. Ben ha empezado muy agresivo, muy concentrado el partido. Pero he estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo, para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante y terminé jugando un grandísimo tenis”, describió el ganador, antes de retirarse ovacionado de la cancha a la que volverá este domingo para el partido por el título.