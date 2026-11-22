El sábado fue completo para Real Madrid. Por un lado, en lo que respecta al campo de juego, revirtió un partido durísimo frente a Celta de Vigo, al que venció sobre la hora por 2-1, lo cual le permitió alcanzar en el liderato a Barcelona, que debe jugar este domingo. Por otro, las noticias estuvieron en la directiva: el extenista Rafael Nadal, reconocido hincha del club merengue, fue aprobado como miembro de la comisión.

El nombramiento de la leyenda tenística fue ratificado en la Asamblea Extraordinaria que se realizó en las últimas horas en Valdebebas. Los socios compromisarios (elegidos por los socios para votaciones semejantes) aprobaron su ingreso con el 99,5 por ciento, lo que significó 1.704 votos positivos. Hubo apenas cuatro en contra y cinco abstenciones. Recibió la ovación junto al presidente Florentino Pérez.

Luego del nombramiento y sus palabras como directivo, Nadal vio el partido desde el palco de honor. JAVIER SORIANO - AFP

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, con su imponente marca de 14 consagraciones en Roland Garros, había insinuado en 2023 su proyección como presidente del club, aunque con prudencia, argumentado no tener la certeza de estar cualificado para el cargo. Por eso, para las elecciones de junio pasado, el mallorquín negó su postulación como candidato y Florentino se impuso a Enrique Riquelme. Ahora, Nadal es parte del club.

Desde 2011 es socio de honor, un reconocimiento hecho por el mandamás, con quien construyó una relación muy cercana. Ese episodio fue recordado por el nuevo directivo durante su nombramiento.

Real Madrid tuvo un partido complejo, inició perdiendo, erró un penal y lo ganó sobre la hora. JAVIER SORIANO - AFP

“Quiero darle las gracias al presidente. Aquello fue muy especial y hoy es un paso más. Para mí es una gran responsabilidad, infinita y la asumo con la mayor humildad”, dijo Rafa, que agregó: “Esto se transmite de padres a hijos; Real Madrid es algo que une. Voy a estar aquí, espero, por muchos años”, cerró.

Por su parte, Pérez afirmó que tenerlo cerca ayudará a la continuidad de éxitos. “Su incorporación es más que la llegada de una figura extraordinaria, es compartir nuestro futuro con una de las mayores leyendas”, dijo el presidente. “Estoy convencido de que su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones”, añadió.

El mallorquín, reconocido hincha, siempre es bien recibido por el público madrileño: ahora es ladero de Florentino Pérez. JAVIER SORIANO - AFP

Entonces, el hombre de 40 años, que se retiró del tenis en 2024, se sentó en el palco de honor del Santiago Bernabéu y vio un desarrollo muy complejo para su equipo. Será, acaso, una de las anécdotas que contará al recordar en el futuro su paso como directivo.

Porque la Casa Blanca comenzó el partido con una desventaja temprana por el gol de Pablo Durán, a los seis minutos de juego. Y no lo logró igualar hasta que el cronómetro marcó los 21 minutos de la segunda mitad. Entre otras cosas, porque Kylian Mbappé lanzó muy por arriba del travesaño el penal que le cometieron, en el tramo final de la primera mitad: Rafa se puso la palma de una mano sobre los ojos.

Vinicius venía de hacer un triplete con la selección brasileña e ingresó ante Celta muy motivado, participando de ambos goles. JAVIER SORIANO - AFP

José Mourinho se hartó de la complejidad y ordenó una triple modificación que surtió efectos: ingresaron el capitán Federico Valverde, Marc Cucurella y Vinicius Junior, que tuvo una destacada versión. No marcó, pero fue el camino que abrió la remontada. En una de sus primeros desequilibrios, aceleró por la izquierda y tocó para Mbappé, que se la dejó a Jude Bellingham para rematar cruzado a la red. El inglés lo señaló al brasileño.

Que con otra serenidad, a los 40 minutos, levantó la cabeza y le colocó un centro perfecto a la cabeza del goleador Carlos Espí. El hombre que está tocado por la varita de los goles agónicos lo hizo de nuevo para darle el noveno triunfo en fila al conjunto blanco, por todas las competencias.

El compacto de Real Madrid 2 vs. Celta de Vigo 1

De esta manera, alcanzó los 33 puntos de Barcelona y le mete presión de cara a su partido de este domingo frente a Villarreal. Aunque recién es la 13era jornada, en la liga española no hay margen de error que valga.