SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo. - La familia Istúriz García-Mansilla acompaña con sus oraciones a Ana y los chicos en este triste momento.

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo, se durmió en la paz del Señor el 21-11-2026. - La familia García-Mansilla Gelosi te despide con mucho cariño y acompaña a Anita, Gore, Chachi, Rosme y familias con sus oraciones.

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo, se durmió en la paz del Señor el 21-11-2026. - Los Burgaleta García-Mansilla te despiden con mucho cariño y acompañan a Anita, Gore, Chachi, Rosme y familias con sus oraciones.

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo, se durmió en la paz del Señor el 21-11-2026. - Pupy, Peu, Tano, Cande y Fati Silveyra García-Mansilla te despiden con mucho cariño y acompañan a Anita, Gore, Chachi, Rosme y familias con sus oraciones.

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo, se durmió en la paz del Señor el 21-11-2026. - Toda la familia García-Mansilla, hijos, cuñados, nietos, bisnietos y familias te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Anita, Gore, Chachi, Rosme y familias con nuestras oraciones.

✝ CORNEJO BOSCH, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 21-11-2026. - José Benito y Silvia Nazar Anchorena e hijos y su ahijada Clara, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Anita e hijos con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa