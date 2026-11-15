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CORVALAN, Ángel Osvaldo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CORVALAN, Ángel Osvaldo, Tc., (R), q.e.p.d., falleció el 13-11-2026. - Las Promociones 91 CMN, 88 ENM y 27 EAM ruegan una oración en memoria de su amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
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