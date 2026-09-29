SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COSENTINO, Esther Febré de, falleció el 27-9-2026. - A nuestra queridísima Esther: estamos agradecidos de haberte tenido en nuestras vidas. Te recordaremos siempre. Descansa en paz junto a nuestro querido Enrique. Con mucho cariño, tus cuñados y sobrinos Cosentino.

Avisos fúnebres

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