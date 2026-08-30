COSTA PAZ, Ana Inés,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - Sus hijos Jorge E. Pizarro y Mercedes Lynch, Josefina Camargo Pizarro, Agustina Pizarro y Rui Ramos, Tomás Pizarro y Sol Cella; sus nietos Benjamín, Juan, Silvestre, Mercedes, Bautista, Manuel, Salvador, Marcos, Mili, Félix, Mateo y Damasia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.Sus restos serán velados el lunes 31 de agosto, a partir de las 11.30 hs. , en Parque Jardín de Paz.

✝ COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés. - Mary Barale, Agus Sere, Mary Múscari, Flor Nagore, Vero y Candy Pinto Kramer, Loli Marenco, Male Bourdieu, Vero Guerrero, Caro Perkins, Ana Inés Hansen y Pupi Pfirter acompañan a Agus y a toda la familia Pizarro en este momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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