SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CRESPO MONTES, Carlos M., q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - Luis y María Perez Companc, junto a sus hijos participan la partida de Carlos María a la casa del Señor y acompañan a Pitu y a sus hijos con muchísimo cariño en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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