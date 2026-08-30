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CRESPO MONTES, Carlos M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CRESPO MONTES, Carlos M., q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - Luis y María Perez Companc, junto a sus hijos participan la partida de Carlos María a la casa del Señor y acompañan a Pitu y a sus hijos con muchísimo cariño en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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