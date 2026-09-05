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CRESPO MONTES, Carlos María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CRESPO MONTES, Carlos María, q.e.p.d., falleció el 28-8-2026. - Gracias por todos estos años compartidos y por el amor que nos queda para siempre. Descansa en paz. Te queremos, tu mujer Pitu, tus hijos Pili, Caito y Maca, tu yerno Pedro y tus amados nietos.
✝ CRESPO MONTES, Carlos María, q.e.p.d., falleció el 28-8-2026. - Con mucho dolor, su madre Magdalena Cucullu, sus hermanos, cuñados y sobrinos despedimos a nuestro tan querido Carlitos. Descansa en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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