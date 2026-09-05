SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CRESPO MONTES, Carlos María, q.e.p.d., falleció el 28-8-2026. - Gracias por todos estos años compartidos y por el amor que nos queda para siempre. Descansa en paz. Te queremos, tu mujer Pitu, tus hijos Pili, Caito y Maca, tu yerno Pedro y tus amados nietos.

✝ CRESPO MONTES, Carlos María, q.e.p.d., falleció el 28-8-2026. - Con mucho dolor, su madre Magdalena Cucullu, sus hermanos, cuñados y sobrinos despedimos a nuestro tan querido Carlitos. Descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa