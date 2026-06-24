CRUCIANI, Julio Enrique,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CRUCIANI, Julio Enrique, q.e.p.d., falleció el 23-6-2026. - Tu hijo Julio y tus nietos Máximo, Agustín y Candelaria te despiden con inmenso amor, guardando para siempre tu recuerdo, tus enseñanzas y el amor que nos brindaste. Estarás siempre en nuestros corazones.
✝ CRUCIANI, Julio Enrique q.e.p.d. - Mercedes Soiza Reilly y sus hijos Pedro, Felicitas e Iván acompañan con inmenso cariño a Julio y a sus hijos en este triste momento. Gracias por tantos años de afecto, de familia y de encuentros que permanecerán para siempre en nuestros corazones.
✝ CRUCIANI, Julio Enrique, juez de la nación Argentina, q.e.p.d. - Con profundo pesar despedimos a un magistrado ejemplar, cuya vida estuvo guiada por la honestidad, la independencia de criterio y un inquebrantable compromiso con la justicia. Tus amigos.
Aviso publicado en la edición impresa
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